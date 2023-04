KNVB doet aangifte bij politie na cyberinbraak

David Hancko hoopt ouders onvergete­lij­ke Kuip-avond te bezorgen: ‘Grootste wedstrijd uit mijn carrière’

David Hancko hoopt dat hij donderdagavond ook een beetje kan genieten tijdens het thuisduel van Feyenoord met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. ,,Want ik besef heel goed dat we een bijzonder seizoen doormaken. Ik vrees dat niet alle seizoenen zo zullen zijn.”