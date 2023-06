KNVB: eerder geel voor onsportief gedrag, minder snel definitief staken

FC Groningen en Dick Lukkien willen punt zetten achter negativi­teit: ‘Er is genoeg gepraat, tijd om te doen’

De presentatie van de nieuwe trainer Dick Lukkien vanochtend in de Euroborg moet wat FC Groningen betreft het startsein zijn van een nieuw begin. Er is genoeg gepraat over het desastreuze vorige seizoen waarin de club kansloos degradeerde, vindt de oefenmeester zelf. ,,Het is tijd om te doen.’’