KNVB en UEFA buigen zich over rol voormalig Chelsea-baas Roman Abramovitsj bij Vitesse

Het werd jarenlang ontkend, maar lijkt nu toch waar: Roman Abramovitsj heeft de overname van Vitesse gefinancierd. De Rus bezat toentertijd Chelsea. De twee clubs hadden elkaar kunnen ontmoeten in een Europese competitie. Bij een gedeeld eigenaarschap is dat verboden, zo stelt de UEFA.

Abramovitsj zou sinds 2010 in het geheim voor ten minste 117 miljoen euro in Vitesse hebben gestopt. Dat blijkt uit de zogeheten oligarch-bestanden, documenten met gelekte gegevens afkomstig uit Cyprus. De onthulling komt van de Engelse krant The Guardian met hulp van het Bureau of Investigative Journalism.

Vitesse en Chelsea zijn elkaar in Europees verband nooit tegengekomen. Zowel Vitesse als Chelsea ontkende meermaals dat olie- en gasmiljardair Abramovitsj betrokken was bij de financiering van de Nederlandse club. De UEFA zal zich desondanks over de constructie buigen.

KNVB

Dat doet de KNVB ook. ,,Als zou blijken dat de licentiecommissie verkeerd of onjuist is geïnformeerd, kunnen nog sancties worden opgelegd”, stelt een woordvoerder van de KNVB.

De voetbalbond neemt de zaak hoog op. ,,Als het klopt wat The Guardian schrijft, dan is in strijd met onze regelgeving gehandeld en is de integriteit van de competities betaald voetbal aangetast. Dat betreuren wij niet alleen, dat vinden we uiteraard ook ernstig.”

Onderzoeken

De band van Vitesse met Chelsea werd meteen in 2010 al gesuggereerd. Op dat moment speelde de overname van de Arnhemse club. Daarbij werd Merab Jordania naar voren geschoven. Op papier was Abramovitsj nooit aandeelhouder of eigenaar van Vitesse.

De KNVB onderzocht de connectie wel twee keer. Maar de bond vond niets dat in strijd was met de regels en concludeerde uiteindelijk dat de Russische oligarch geen bestuurlijke invloed op de Nederlandse eredivisionist had.

,,De onderzoeken zijn aangevraagd door onafhankelijke partijen”, legt de woordvoerder van de KNVB uit. ,,Eenmaal op initiatief van het bestuur betaald voetbal. Op basis van openbare informatie. En eenmaal op instigatie van de licentiecommissie. Op basis van informatie en documenten aangeleverd door Vitesse. Die onderzoeken waren gericht op de verbondenheid tussen Chelsea en Vitesse. Er kon niet worden vastgesteld dat een dergelijk verband bestond. Belangrijk is wel dat de KNVB en de licentiecommissie geen opsporingsinstanties zijn met bijbehorende bevoegdheden.”

Volledig scherm Voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania. © Desiree Schippers

Reactie Vitesse

Vitesse verwijst in een reactie ook naar de ‘onafhankelijke onderzoeken’. De club verklaart nooit te hebben geweten van betalingen van Abramovitsj. De eredivisionist heeft ‘volledig’ meegewerkt aan de onderzoeken. ‘En die hebben geen onrechtmatigheden aan het licht gebracht.’

De KNVB kan met alleen de onthullingen in Engeland niets. De oligarch-papers zijn niet in het bezit van de bond. Maar ‘Zeist’ wijst wel op de reglementen. ,,Ten tijde van de overname in 2010, maar ook in de periode volgend op de overname, was het door de zogeheten ‘richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder’ niet toegestaan een aandeelhouder te zijn van een Nederlandse profclub én een andere, al dan niet buitenlandse, betaaldvoetbalorganisatie’’, legt de KNVB-woordvoerder uit.

Vitesse kan eventueel dus nog in grote problemen komen.

Uitlatingen Jordania

De Arnhemse club heeft de schijn tegen. In april 2014 beweerde Jordania dat Chelsea wel degelijk betrokken was bij Vitesse. Hij uitte zijn woede, nadat de Arnhemse club niet sterk genoeg werd gemaakt voor de landstitel en kwalificatie voor de Champions League misliep. Hij zei dat ‘Londen dat niet wilde’. Later trok Jordania de opmerkingen in. In Arnhem werden zijn uitlatingen als nonsens weggezet.

Na Jordania werden, op papier, Alexander Tsjigirinski en Valeri Oyf, beiden vrienden van Abramovitsj, eigenaar van Vitesse. De Gelderse eredivisionist kreeg in al die jaren tal van talenten uit de Chelsea-stal op huurbasis. Zij moesten in Nederland verder rijpen. Zo kwamen sterren als Nemanja Matic, de onlangs overleden Christian Atsu en Mason Mount voor de Arnhemse club uit.

Volledig scherm Valeri Oyf (rechts) deed vorig jaar, onder druk van de oorlog in Oekraïne, afstand van zijn aandelen. © Getty Images

Maagdeneilanden en Belize

Abramovitsj zou, aldus de nu uitgelekte documenten, jarenlang voor de financiering hebben gezorgd. De betalingen verliepen via offshorebedrijven uit landen als Belize en de Maagdeneilanden. Dat is achterhaald tot 2015. Dit was een enorme investering voor Vitesse, de totale omzet van de club in 2014-2015 bedroeg slechts 14 miljoen euro.

Vitesse stelt dat Tsjigirinski als eigenaar de financiering regelde. De Rus was daarin ‘de enige belanghebbende’. De Arnhemse club had ‘geen kennis van de wijze waarop deze vennootschap werd gefinancierd. Vitesse heeft zelf ook geen leningsovereenkomsten gehad.’

Derde partij

Vitesse stelt tevens dat een derde partij, zoals Abramovitsj, nooit zeggenschap heeft gehad over de club. ‘Er is destijds geconcludeerd dat Vitesse partijen steeds correct en volledig heeft geïnformeerd over het eigendom en de juridische structuur.’

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003, nadat hij miljardair was geworden in de handel van olie en gas in Rusland. Hij stak 2 miljard in de Londense club. Dat leverde naast landstitels in Engeland tweemaal de eindzege in de Champions League op. Abramovitsj werd vorig jaar gedwongen Chelsea te verkopen. De oligarch kwam op de internationale sanctielijst na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Hij zou nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin.

Vitesse won onder Russisch bewind één keer een grote prijs. De club veroverde in 2017 de KNVB Beker. Daarnaast kwam de Arnhemse eredivisionist meermaals uit in Europa.