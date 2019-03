KNVB gaat niet mee in verzoek van Sparta om duel te verplaatsen

Sparta knokt nog altijd voor promotie naar de eredivisie. Hoewel dit vermoedelijk via de play-offs zal moeten gebeuren, stelt de leiding zich op het standpunt dat het in deze fase van de competitie niet vijf spelers kan missen in een wedstrijd.



Sparta en NEC verzetten zich al een tijdje tegen het spelen van interlands tijdens competitiewedstrijden. Het gros van de eerste divisie clubs is evenwel juist blij wanneer er tijdens interlandperiodes gevoetbald wordt in de eerste divisie. Onder meer vanwege de live-uitzendingen op televisie brengt dat extra geld op in de clubkassen.



Pas vanaf komend seizoen worden de tegenstanders van voetballen tijdens interlandperiodes tegemoet gekomen, zo werd onlangs afgesproken. Ze worden dan ingeroosterd op de maandag na het weekend en spelen dan in principe tegen elkaar. Maar dat is dus iets voor later. Nu gaat de KNVB niet in op het verzoek van Sparta om het duel met NEC op een andere datum te laten spelen. De wedstrijd wordt daarom gewoon afgewerkt op 24 maart. Aftrap: 12.15 uur.