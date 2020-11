KNVB geeft AZ z'n zin en verplaatst eredivisieduel

Oud-topscheids­rech­ter Charles Corver (84) overleden

11 november Charles Corver is gisteren na een kort ziekbed op 84-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Leidschendam. Dat meldt zijn familie. De voormalig topscheidsrechter floot vier Europese finales en was als arbiter actief op meerdere eindtoernooien.