KNVB getroffen door cyberinbraak: ‘Heel erg dat onze medewerkers hiermee te maken krijgen’

,,Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met cybercriminaliteit. De KNVB is hier ondanks ons beveiligingssysteem nu ook het slachtoffer van geworden. We vinden het vooral heel erg dat onze medewerkers hier mogelijk mee te maken krijgen. Helaas hebben we op dit moment geen beter bericht. We doen er alles aan om de problemen te beperken”, meldt de KNVB-directie dinsdagochtend in een korte verklaring.