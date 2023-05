KNVB grijpt in na curieus slot in Barendrecht: nacompetitieduel geschrapt, TEC ‘des duivels’

Barendrecht gaf zaterdag in de slotfase in de laatste vijf minuten opzettelijk drie doelpunten cadeau aan GVVV en verloor daardoor met 4-3. Op beelden van een toeschouwer is te zien hoe aanvaller Byron Burgering zonder tegenstand een doelpunt kan maken. Door de gang van zaken pakte de tegenstander uit Veenendaal de periodetitel. Omdat die club al in het bezit was van een tussenprijs, kreeg Barendrecht - nummer 3 van de competitie - een vervangende periode.

Sparta Nijkerk voelt zich bestolen

Competitiegenoot Sparta Nijkerk voelt zich gepiepeld en bestolen. Zij gaan door het trucje van Barendrecht namelijk niet de play-offs in. Die club pikte die gang van zaken niet en stapte afgelopen weekeinde naar de aanklager amateurvoetbal van de KNVB. Ook in Hoornaar kijken ze met belangstelling naar de zaak: bij een puntenstraf van Barendrecht kan SteDoCo de derde plek overnemen.

Het precedent ligt er al. In het verleden werden andere clubs wél gestraft in soortgelijke situaties, HSV Heiloo in 2018 is een bekend voorbeeld.

Volledig scherm Sportpark De Bongerd van Barendrecht. © Pro Shots

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt dat de wedstrijd voorlopig is uitgesteld. Barendrecht-voorzitter Jeroen Nagtegaal is op de hoogte van het besluit. ,,We hebben bericht ontvangen dat de wedstrijd van morgen is uitgesteld. Er is geen termijn genoemd, dus we wachten verder af. We hebben nog geen schikkingsvoorstel ontvangen.”

TEC-voorzitter Johan Verweij baalt van de onduidelijkheden. ,,Ik heb in elk geval de busrit naar Barendrecht nog kunnen annuleren. Ja, ik ben des duivels. TEC wordt nu de dupe van andermans problemen. We moeten maar afwachten van de KNVB gaat doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.