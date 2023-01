KNVB hakt knoop door: FC Utrecht vult laatste plek in eredivisie vrouwen

FC Utrecht treedt met ingang van het seizoen 2023/’24 als twaalfde club toe tot de Vrouwen Eredivisie. Meerdere betaald voetbalorganisaties toonden belangstelling voor de laatste plek in de competitie, maar gedurende de selectieprocedure bleef FC Utrecht als enige kandidaat over.

Daarmee keert FC Utrecht na negen jaar weer terug op het hoogste niveau in het vrouwenvoetbal. FC Utrecht was in 2007 een van de clubs die betrokken was de oprichting van de eredivisie voor vrouwen. In 2010 won de club de beker en de Supercup. Vier jaar na die twee prijzen verdween de club uit het vrouwenvoetbal wegens een zelf aangevraagd faillissement.

Verheugd met terugkeer

Lucienne Reichardt, Manager Vrouwenvoetbal KNVB, laat weten dat FC Utrecht helemaal klaar is voor een herstart op het hoogste niveau: ,,FC Utrecht heeft een plan gepresenteerd waarin het vrouwenvoetbal volledig wordt omarmd. Uit het plan kwam naar voren dat het vrouwenvoetbal op alle vlakken geïntegreerd is binnen FC Utrecht, zowel in de voetbalontwikkeling als in de gedachtegang rondom commerciële en facilitaire groei.”

Reichardt vervolgt: ,,Het is mooi om te zien dat FC Utrecht op voetbaltechnisch gebied inmiddels al zover is dat er binnen de jeugd in diverse trajecten met gemengde teams getraind wordt. Daarnaast zien we veel potentieel in de stad Utrecht als het gaat om vrouwenvoetbal. Het stadion van FC Utrecht is ook geregeld het decor van interlands van de OranjeLeeuwinnen en bij die gelegenheden hebben we kunnen zien dat de stad veel vrouwenvoetbalfans heeft.”

FC Utrecht pakt het groots aan

Het nieuws dat FC Utrecht terugkeert in de eredivisie komt niet uit de lucht vallen. Op 14 november diende de club al haar complete plan in bij de KNVB. Doestelling van FC Utrecht is om binnen drie jaar mee te doen in de top vier, zo stelde manager vrouwenvoetbal Marlou Peeters tegen deze website.

FC Utrecht heeft vanaf volgend seizoen niet alleen een vrouwenteam in de eredivisie, er gaat ook een beloftenploeg samengesteld worden. Bovendien gaat de club aan de slag met jeugdspeelsters. De voorbije maanden zijn alle talenten uit de regio al in kaart gebracht.