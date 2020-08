KNVB hoeft Ten Hag niet te bellen: ‘Mooie job, maar dit seizoen uitgesloten’

Door Johan Inan



,,Het bondscoachschap is voor mij niet aan de orde", stelt Ten Hag vanuit Bramberg Am Wildkogel, waar Ajax een week trainingskamp morgen afsluit met een oefenwedstrijd tegen de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg (16.00 uur). ,,Ik heb nog nooit een baan nagejaagd. Ik ben ook totaal gelukkig bij Ajax. Natuurlijk is het ooit een mooie en uitdagende job om te doen, maar ik zit nu niet bij de telefoon te wachten op een belletje. Het is niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat dit een hele interessante lichting is.”



In de huidige voorselectie van Oranje is de naam van Perr Schuurs één van de meeste verrassende. Hoewel de jonge mandekker nog geen basisplaats verwierf bij Ajax, is Ten Hag niet heel verrast door de mogelijke uitnodiging voor Schuurs, zeker nu Matthijs de Ligt een schouderoperatie heeft ondergaan.



,,Dit laat zien zien dat anderen naar hem kijken zoals wij naar hem kijken. Perr ontwikkelt zich uitstekend en hij heeft veel eigenschappen van een moderne centrale verdediger. Hij heeft lengte, fysiek, snelheid en hij is ook - ondanks dat je dat misschien niet verwacht - heel wendbaar. Zijn timing in de duels is iets wat nog beter kan.”



Ten Hag en Schuurs bevinden zich momenteel op trainingskamp in Oostenrijk ter voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen, dat voor Ajax begint op 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Tot die tijd worden er nog oefenduels met RB Salzburg, Holstein Kiel, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en Union Berlin gespeeld.