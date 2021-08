KNVB in Qatar voor positie gastarbeiders: ‘Uitdaging is dat nieuwe wetten overal worden nagekomen’

De KNVB is deze week in Qatar om een duurzame verandering van de positie van arbeidsmigranten in het land van de WK-organisator teweeg te brengen. ,,We willen zeker niet te vroeg juichen, maar er is vooruitgang geboekt”, zegt Gijs de Jong. De secretaris-generaal spreekt samen met andere voetbalbonden verschillende instanties en betrokkenen in Qatar.

Eerder al werd duidelijk dat, sinds de toewijzing van het WK, de afgelopen tien jaar meer dan 6500 arbeidsmigranten om het leven kwamen bij de aanleg van stadions of andere faciliteiten voor het grote voetbalevenement in Qatar. Verschillende voetbalbonden hebben, na overleg met mensenrechtenorganisaties, het initiatief genomen tot een UEFA-werkgroep die zich met de FIFA inzet voor de rechten van arbeidsmigranten in de golfstaat.



,,Het veranderen van een systeem dat hier al decennialang bestaat, heeft tijd nodig. Sinds vorig jaar voeren we hier intensief gesprekken over, ook met de Nederlandse overheid. We willen zeker niet te vroeg juichen, maar door structureel met z’n allen de nadruk op verandering te blijven leggen, is de afgelopen drie jaar, ook door het WK voetbal, vooruitgang geboekt”, verzekert De Jong.

Quote De KNVB heeft destijds niet op Qatar gestemd, maar we willen graag meedoen Gijs de Jong

De secretaris-generaal van de KNVB sprak met Zweedse, Zwitserse, Engelse en Duitse collega’s onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie, arbeidsmigranten in het Ras Abu Aboud stadion en met de in Qatar gevestigde mensenrechtencommissie om ontwikkelingen en drempels in kaart te krijgen.

,,De uitdaging is dat alle nieuwe wetten overal ook worden nagekomen, dus er is en blijft veel werk te doen. Door de dialoog te blijven voeren, spelen de UEFA-werkgroep en de Europese bonden hier een ondersteunende rol in, maar ook bij de beoogde verdere ontwikkelingen in Qatar”, aldus De Jong, die deze dagen ook de Nederlandse ambassadeur, de voetbalbond en een lokale ondernemer bezoekt.

,,De KNVB heeft destijds niet op Qatar gestemd om het WK te hosten, maar we willen graag meedoen want we zijn een voetbalbond en een WK is sportief gezien het allerhoogste sportieve podium”, legt De Jong een eventuele deelname in het omstreden gastland uit. ,,Vanwege de signalen over de arbeidsmigranten in Qatar willen we dit dan wel op een maatschappelijk bewuste manier doen die bijdraagt aan een duurzame verandering in het gastland.”