KNVB, ING en internationals doneren 11 miljoen euro aan Nederlands voetbal

De internationals van het Nederlands elftal, de 'Leeuwinnen' en Jong Oranje doneren samen met ING geld aan de amateurclubs. De KNVB voegt geld uit eigen middelen toe aan het steunpakket voor de ongeveer 3000 amateurverenigingen in Nederland, die bij elkaar zo'n 1,2 miljoen leden hebben. De nationale bond gaat ook de profclubs op diverse manieren financieel ondersteunen. Zo worden bepaalde bijdrages die later in het jaar overgemaakt zouden worden versneld beschikbaar gesteld. Bij clubs die een lening hebben lopen bij de bond wordt de aflossing daarvan met een half jaar opgeschort. De KNVB maakt ook geld vrij uit de eigen reserves van de sectie betaald voetbal, om zo clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.

Internationals

,,We voetballen over de hele wereld, in de mooiste stadions, de grootste wedstrijden en de beste competities. Maar je vergeet nooit waar je bent begonnen”, zegt Virgil van Dijk. ,,Onze amateurclubs, daar liggen allemaal prachtige herinneringen. Juist nu heeft het amateurvoetbal een steuntje in de rug nodig. Wij zijn blij dat we in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen.”