KNVB kiest met De Boer opnieuw voor oud-international als bondscoach

Voetbal­fans over ‘bek houden’: Rutte is wel lekker duidelijk

21 september Bij de supportersverenigingen van de grootste clubs van het land is best begrip voor de harde woorden van premier Mark Rutte, die stelt dat luidruchtige fans in stadions ‘hun bek moeten houden’. Wel hopen aanhangers van PSV en Ajax dat niet alle supporters over één kam worden geschoren.