KNVB krijgt eerste vrouwelijke directeur betaald voetbal: Van Leeuwen beoogd opvolger Gudde

,,We hebben volgens ons de beste kandidaat geselecteerd voor deze functie”, aldus Jan Smit. ,,Dat ze een vrouw is, is qua geschiedenis natuurlijk bijzonder, maar het werd hoog tijd, het maakt haar in onze ogen daarom zelfs extra geschikt: het voetbal heeft, in lijn met de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal, én de ontwikkelingen in de maatschappij, behoefte aan meer sterke vrouwen op belangrijke posities. Bovendien heeft Marianne een onafhankelijke blik op de ontwikkelingen van het voetbal vandaag de dag en in de toekomst.‘’