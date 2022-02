KNVB laat voetbalclubs vrij om steun te geven aan Oekraïne

,,Bij een crisis op wereldtoneel spelen wij als voetbal slechts een beperkte rol, maar het is onmiskenbaar dat het voetbal een groot deel van de mensheid verbindt”, zegt de KNVB in een reactie. ,,We laten vanuit de KNVB de clubs vrij om zelf uiting te geven aan support voor Oekraïne.”

De belangenorganisaties van het amateurvoetbal riepen de KNVB eerder op vanwege de oorlog in Oekraïne bij alle wedstrijden een minuut stilte in acht te nemen. Het gaat om een verzoek namens ruim 2500 clubs. Dit “ter bewustwording van het belang van vrede”. Het initiatief kwam van de Belangenorganisatie Amateurvoetbal Verenigingen (BAV), de Centrale Organisatie van Hoofdklasseverenigingen (COH) en de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisies (CVTD).

,,We willen een krachtig signaal afgeven”, zegt Ben van Olffen, voorzitter van de BAV. ,,Over de hele wereld wordt met afschuw gekeken naar de beelden uit Oekraïne. Met een minuut stilte kunnen we in de voetbalwereld laten zien dat we tegen geweld en voor vrede zijn.”