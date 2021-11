KNVB legt competities in amateurvoetbal voor komend weekeinde deels stil

Vitesse en AZ scoren niet in slaapver­wek­kend duel, Schubert komt goed weg bij fout

De wedstrijd tussen Vitesse en AZ was een passend slotstuk voor een matig eredivisieweekend. Het bleef bij 0-0 in het Gelredome en dat was een meer dan logische uitslag na een slaapverwekkend duel.

28 november