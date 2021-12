KNVB legt competities in hoogste klassen amateurs na weekend stil

Sinisterra schiet Feyenoord naar zwaarbe­voch­ten zege in inhaalduel met Heracles

Feyenoord heeft woensdagavond in een moeizame wedstrijd met 2-1 gewonnen van Heracles Almelo. Luis Sinisterra was met twee treffers de grote man aan Rotterdamse kant in dit inhaalduel in de eredivisie. De Colombiaan houdt zijn ploeg in het spoor van koploper Ajax.

1 december