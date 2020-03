KNVB: Liever uitstel dan wedstrijden zonder publiek

,,We stellen de wedstrijden liever uit dan dat we ze zonder publiek laten spelen", zegt een KNVB-woordvoerder. ,,Dat is pas onze laatste optie, als het echt niet anders kan en we anders geen ruimte meer hebben op de speeldagenkalender."



Komend weekeinde gaan in de eredivisie de wedstrijden Willem II - sc Heerenveen, PSV - FC Emmen en RKC Waalwijk - FC Groningen niet door. In de eerste divisie worden TOP Oss - FC Den Bosch en Jong PSV - Go Ahead Eagles uitgesteld.



In heel wat Europese landen worden wedstrijden zonder publiek gespeeld om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.