KNVB onderzoekt 'schorsing' bij Jong Ajax

Fortuna wint zaak tegen Oliseh

6 april Fortuna Sittard hoeft Sunday Oliseh niet opnieuw in dienst te nemen. De oud-trainer van de club had bij de KNVB een zaak aangespannen tegen de huidige koploper uit de Jupiler League, die hem halverwege februari op non-actief zette wegens 'herhaaldelijk verwijtbaar handelen door de trainer jegens meerdere mensen in de organisatie'.