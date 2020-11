KNVB ontving in anderhalf jaar bijna 100 meldingen van racisme

Het incident in Den Bosch was voor de KNVB en de Rijksoverheid aanleiding om het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal 'Ons voetbal is van iedereen' te presenteren. Het plan omvat twintig punten, waarvan het grootste deel inmiddels is gerealiseerd. Op 17 november van dit jaar, precies een jaar na het incident met Mendes Moreira, geeft de KNVB een update.