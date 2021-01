KNVB raakt na bondscoach Wiegman ook assistent Veurink kwijt aan Engeland

Door Daniel Dwarswaard



Arjan Veurink (34) is sinds begin 2017 de assistent van Wiegman bij de Oranjevrouwen. In die periode pakten de voetbalvrouwen de Europese titel van 2017 en in 2019 werden ze in Frankrijk vice-wereldkampioen. Eerder was Veurink hoofdcoach bij FC Twente-vrouwen. Met dit team werd hij viermaal landskampioen en veroverde hij eenmaal de KNVB Beker. Het maakt de zoektocht voor de KNVB naar een geschikte opvolger van Wiegman complexer. Veurink is populair binnen de selectie en was in de race om de nieuwe bondscoach te worden.

Quote Deze kans kon en wilde ik niet laten lopen. Arjan Veurink

Ondanks zijn doorlopende contract in Zeist werkt de bond toch mee aan de overstap. KNVB-directeur Topvoetbal Nico-Jan Hoogma laat weten: ,,Het spreekt voor zich dat we Arjan niet graag zien vertrekken. In de ‘tandem’ met Sarina is hij de afgelopen periode uitgegroeid tot meer dan assistent. Maar we snappen ook maar al te goed dat dit voor zijn persoonlijke ontwikkeling in deze fase van zijn carrière een heel mooie kans is. Hopelijk kan het Nederlandse vrouwenvoetbal hier op langere termijn weer van profiteren. Voor ons komt er dus, naast de aanstelling van een nieuwe bondscoach, nog wel een klus bij. Iedereen begrijpt dat het een heel sterk samenhangt met het ander. De komende weken gaan we alle puzzelstukjes zorgvuldig verder leggen en zorgen dat er tijdig een sterke nieuwe technische staf staat, die na de Spelen het stokje over kan nemen.”

Volledig scherm Arjan Veurink troost Vivianne Miedema na de verloren WK-finale van 2019. © BSR Agency

,,Deze kans kon en wilde ik niet laten lopen‘’, zegt Veurink over zijn overstap. ,,Ik ben de KNVB dan ook heel dankbaar dat ze me deze stap gunnen en zich ondanks mijn nog doorlopende contract flexibel hebben opgesteld. Vanzelfsprekend zijn de klik, de rolverdeling en de samenwerking met Sarina doorslaggevend geweest om ‘ja’ te zeggen tegen deze uitdaging. Voor mijn verdere ontwikkeling als coach is dit bovendien een heel mooie mogelijkheid om m’n horizon internationaal te verbreden bij een van de meest toonaangevende voetballanden in de wereld. De afgelopen jaren waren een bijzondere aaneenschakeling van hoogtepunten, maar onze ambities zijn en blijven groot en de jacht gaat nog even door. De komende maanden moet de basis worden gelegd voor het ultieme doel: top presteren op de Spelen.”