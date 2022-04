KNVB ‘respecteert’ keuze van sponsoren om WK in Qatar te mijden

,,De KNVB respecteert de keuzes van commerciële partners om al dan niet met gasten naar Qatar af te reizen en/of het WK in campagnes terug te laten komen”, aldus een woordvoerder van de bond. ,,De KNVB heeft als deelnemer aan het WK een andere rol en verantwoordelijkheid dan onze commerciële partners. De bond heeft in 2020 besloten om maatschappelijk bewust deel te willen nemen aan het WK in Qatar. Onderdeel hiervan is dat we onze partners maximaal informeren over de ontwikkelingen in Qatar en onze maatschappelijke inzet. Op basis van deze informatie hebben ze ieder voor zich een besluit genomen.”