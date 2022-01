KNVB scherpt coronaprotocol niet aan: ‘Kans op besmetting is na boosterprik nihil’

Het coronaprotocol in het betaald voetbal wordt niet verscherpt. Dat was de boodschap die de KNVB vanmiddag uitdroeg in een vergadering met de clubs. Het testbeleid van de voetbalbond blijft gericht op de voordelen van vaccinatie.

Door Marijn Abbenhuijs



Als profvoetballer in Nederland ben je alleen verplicht om je voor een wedstrijd te laten testen op corona als je in de afgelopen vier maanden niet gevaccineerd bent of je boosterprik korter dan zeven dagen geleden is gezet. Dat was de maatregel die de KNVB tot 17 januari hanteerde en dat is nu verlengd tot 1 februari. Het beleid van de voetbalbond lijkt er daarmee vooral op gericht om zo goed mogelijk met het coronavirus te leven, in plaats van het koste wat kost buiten de deur te houden.

Lees ook KNVB stelt hervatting amateurvoetbal met zeker een week uit

Want voetballers die hun boostervaccinatie hebben gekregen, krijgen dispensatie van de verplichte test, ondanks dat zij het coronavirus nog wel kunnen krijgen en overdragen. ,,Maar de kans op een besmetting is na de boosterprik nihil’’, verklaart Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. ,,En als er klachten zijn, moet iedereen zich alsnog gewoon laten testen. Dat hebben we er ook weer bij gezegd.’’

Op veel discussie vanuit de voetbalclubs stuitte de bond dinsdag niet. ,,We hebben eigenlijk gewoon nog een keer met de clubs doorgelopen hoe alles in z’n werk gaat als er een wedstrijd vanwege coronabesmettingen wordt afgelast’’, geeft Bluyssen aan. Het overleg vond immers plaats enkele dagen nadat de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden Excelsior-ADO Den Haag en TOP Oss-Jong AZ werden uitgesteld. En de laatste keer dat er wedstrijden moesten worden verplaatst vanwege het coronavirus was alweer ruim een jaar geleden.

Quote De kans op een besmetting is na de booster­prik nihil Jan Bluyssen, Manager competitiezaken betaald voetbal

Het protocol van de KNVB is minder streng dan arts-microbioloog Bert Mulder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen vorige week in deze krant adviseerde. Hij zei dat ‘veel meer testen’ juist de enige manier is om besmettingen binnen spelersgroepen te voorkomen. ,,Meerdere malen per week testen, zou ik adviseren’’, aldus Mulder, waarbij hij het een denkfout noemde dat het vaccin of de booster is ontworpen om besmettingen te voorkomen.

Bovendien lijken de regels in het buitenland een stuk strenger te zijn. In Frankrijk zijn alle clubs verplicht om 48 uur voor de wedstrijd hun selectie te laten testen. In Spanje moet er dagelijks een antigeentest worden afgenomen en één keer per week een PCR-test. In Engeland wordt er op elke trainingsdag en voorafgaand aan elke wedstrijd een sneltest afgenomen en ook in Italië is het verplicht om voor elk duel op corona te testen.

,,Maar bij ons is het ook verplicht om je te laten testen, alleen niet als je het boostervaccin hebt gekregen’’, benadrukt Bluyssen. ,,Ik heb niet het idee dat het er in het buitenland heel anders aan toegaat dan bij ons. België heeft het protocol van ons overgenomen en ik heb begrepen dat dat voor meer landen geldt.’’

En dus is het na een periode vol afgeblazen trainingskampen en uitgestelde wedstrijden vooral aan de clubs zelf om te beoordelen of ze hun gevaccineerde spelers óók willen laten testen. De KNVB legt ze daar in ieder geval geen strengere richtlijnen voor op.