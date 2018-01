KNVB: Speler en club bij afwijkingen altijd geïnformeerd

Bij Spar­ta-oe­fen­du­el aanwezige Kramer 'houdt alle opties open'

15:10 De bij Feyenoord overbodige spits Michiel Kramer is als toeschouwer aanwezig bij Telstar-Sparta, het duel dat vanmiddag om 14.00 uur is aangevangen in Velsen-Zuid. Bekend is dat de Rotterdamse club concrete belangstelling heeft voor de aanvaller.