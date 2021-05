KNVB start vooronderzoek naar Feyenoord-fans die stadion binnendrongen

De spelers van Feyenoord klapten voor de supporters die ongeoorloofd het stadion waren ingelopen. De fans verlieten daarop al snel weer de tribunes. ,,Het is van hen uit natuurlijk positief bedoeld, om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we het als team opgevat. We zijn even naar ze toegegaan om te klappen, toen was het ook snel weer voorbij. Ik denk dat weglopen minder zin had gehad. We hebben het zo goed opgelost”, gaf aanvoerder Steven Berghuis na afloop als uitleg voor de reactie van de spelers.

,,Het vermoeden is dat er een sleutel in omloop is. Daar zijn we uiteraard niet blij mee. We begrijpen dat er bij de supporters de nodige frustratie en teleurstelling is over hoe dit seizoen in sportief opzicht verloopt. Iedereen kan daar uiting aan geven. Maar niet op deze manier. Het binnendringen van het stadion is een grens die we niet eerder gezien hebben. Daar zijn we teleurgesteld over”, zei stadiondirecteur Jan van Merwijk zondag.