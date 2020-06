KNVB steunt Van der Sar: 'kaskrakers' in tweede seizoenshelft

VIDEO Eén Europees duel per voorronde in augustus, problemen voor AZ?

17 juni AZ, PSV en Willem II - deelnemers aan de voorrondes van de Europese toernooien - gaan één kwalificatieduel per ronde spelen in plaats van twee. Dat is besloten door de UEFA. AZ zou al in augustus in actie komen, terwijl er officieel in Nederland pas vanaf 1 september mag worden gevoetbald.