KNVB verlengt contract met Leeuwinnen-bondscoach Wiegman

Wiegman werd afgelopen januari aangesteld als bondscoach, nadat ze eerder al tweeënhalf jaar assistent was. Met het Nederlands Elftal vierde ze afgelopen zomer een megasucces door Europees kampioen te worden. Voor deze prestatie werd ze door de FIFA gekozen tot de beste trainer van een vrouwenelftal.



,,Ik ben erg blij met het vertrouwen dat uit deze contractverlenging spreekt. Afgelopen zomer is natuurlijk een schitterende ervaring geweest, voor mij, voor het team en voor het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal", vertelt Wiegman. ,,Nu het nagenieten voorbij is, richten we de pijlen op de toekomst. Er komen twee prachtige toernooien aan, het WK en de Olympische Spelen, en ik ben blij dat ik daar met dit team naartoe kan werken. Het succes van het EK betekent niet dat het vanzelfsprekend is dat we ons daarvoor kwalificeren. Een paar jaar geleden zijn we deze weg ingeslagen, het EK was daarvoor de beloning en nu moeten we doorpakken.”



Oranje nu bezig aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. Nederland gaat na drie wedstrijden aan de leiding in de groep. Als Oranje zich kwalificeert voor het WK en in Frankrijk bij de beste drie Europese landen zit, dan krijgt het ook een ticket voor de Spelen van 2020.