KNVB vraagt om solidariteit van clubs

Als het aan de KNVB ligt, dan hebben Ajax, AZ, PSV, Feyenoord en Willem II de morele verplichting om 25 procent van hun startpremie af te staan aan de overige clubs in het betaalde voetbal.



Het is maar zeer de vraag of de vijf deelnemers aan de Champions League en Europa League akkoord gaan met het voorstel van de KNVB. Ze lieten het verzoek tijdens de videocall onbeantwoord.



FC Utrecht is een van de clubs die zich zwaar benadeeld voelen door de KNVB. De club stapt naar de rechter. FC Utrecht grijpt overal naast, terwijl het zich voor de bekerfinale had geplaatst en zesde stond, op slechts drie punten van Willem II dat een duel meer gespeeld had.