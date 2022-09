KNVB wil compensatie voor sportaanbieders om hoge energielasten

Heerenveen

Schaatscomplex Thialf is met alle betrokken partijen in gesprek om een oplossing te vinden voor de stijgende energiekosten deze winter. Interim-directeur Minne Dolstra zegt dat het energiecontract van de schaatsbaan in Heerenveen op 31 december afloopt en dat Thialf ook te maken krijgt met energieprijzen die exorbitant stijgen. ,,We zijn in gesprek met alle partijen, de aandeelhouders maar ook schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC*NSF”, zegt Dolstra. ,,We kijken positief naar de toekomst. Verder kan ik er niet veel over zeggen.” De schaatsbond laat weten dat het overleg met Thialf over de stijgende kosten in volle gang is.