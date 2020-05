Koel-kunstgras ligt nu in de tuin van VVV-captain Danny Post

Als Danny Post (31) de deuren van zijn huis openslaat, is het net alsof hij in De Koel staat. Het kunstgras dat sinds 2013 het tapijt vormde in het Noord-Limburgse stadion, ligt tegenwoordig in de achtertuin van de VVV-captain. ,,Toevallig moest mijn tuin op de schop”, zegt de geboren Amsterdammer. ,,Vandaar die mat. Een klein stukje ligt er trouwens maar, hoor. Zo groot is mijn tuin nu ook weer niet.”

VVV maakte gisteren bekend dat de club komend seizoen weer op echt gras speelt. En dat nieuws, zo erkent Post, is in de Venlose spelersgroep goed ontvangen. ,,Het is niet zo dat ik per se tegen kunstgras ben. Op tv zag ons veld er bijvoorbeeld veel slechter uit, dan in werkelijkheid het geval was”, stelt hij. ,,Maar als voetballer wil je het liefst op natuurgras voetballen. Clubs met kunstgras voelen toch wat sterieler aan. Je wilt dat gras ruiken wanneer je in een stadion komt. Ik ben blij dat dit weer kan bij VVV.”

Het is, vermoedt de kroegzoon van het Amsterdamse café Het Bruine Paard, de voetbalromanticus in hem die blij is met de terugkeer van natuurgras in Venlo. Maar er kleven, vindt Post, vooral ook praktische voordelen aan voetballen op natuurgras. ,,Ons stadion ligt in een kuil. Wanneer het warm was en de zon scheen fel, brandde je bijna van het kunstgras af. Zó heet werden die sprieten dan”, vertelt de clubicoon van VVV. ,,Ik zou dolgraag nog eens een avontuur aangaan in een land als Australië, maar dan hoop ik dat het er iets minder heet is dan in De Koel op zomerdagen. Die warmte die van dat kunstgras af straalde naderde soms de 45 graden. Verschrikkelijk. Fijn dat dit verleden tijd is.”

Quote Mijn zoontjes spelen er dagelijks op. Ze vinden het heerlijk. Danny Post

Rubber korrels

Anderzijds beseft Post dat zijn club soms ook wel voordeel had van de plastic ondergrond. Vraag het de spelers van Ajax, die afgelopen seizoen bijna onderdoor gingen aan het droge, niet-gesproeide Venlose gras. Post: ,,Die Ajax-jongens tikken het balletje natuurlijk het liefst lekker rond. En op een biljartlaken gaat dat iets makkelijker dan op een veld waar de rubber korrels er op hete zomerdagen vanaf spatten...”