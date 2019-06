Koeman: Als we winnen, nemen we een glas wijn en dan gaan we op vakantie

Door Mikos Gouka

Is iedereen speelklaar?

Koeman: ,,Iedereen is fit, ik kan iedereen opstellen. Het spelen van een finale is mentaal makkelijker dan het spelen om de derde plek. We hebben niet in het stadion getraind. Dat gebeurt steeds minder. We wilden niet tweemaal een uur in de bus zitten naar het stadion. Ik geloof er niet in dat je per se in het stadion moet trainen voor een grote wedstrijd.’’



Heeft u iets in uw hoofd?

,,Het is normaal dat we een plan hebben. Dat zal ook bij Portugal zo zijn. Ze zijn defensief erg sterk en ze spelen thuis. We zullen heel goed moeten zijn om kansen te creëren. Dit is een finale en in zo’n wedstrijd is alles mogelijk.’’



De finale voor Oranje. Dat moet als een verrassing voelen.

,,Toen we de loting zagen dacht niemand dat wij Duitsland en Frankrijk zouden uitschakelen. En nu staan we in de finale van de Nations League. We voelen geen druk, maar we weten wel wat we moeten doen. We moeten echt goed voetbal laten zien zoals we deden tegen Engeland. Het zou ongelooflijk zijn als we Portugal verslaan in eigen huis in deze finale. Het gaat allemaal om de spelers. Het verschil met het recente verleden? Er is meer focus en er is meer energie. Daar hebben we het verschil mee gemaakt.’’

Als het op strafschoppen aan komt, overweegt u dan de keeper wisselen?

,,We oefenen al langer op strafschoppen. Dat doen we met het oog op het EK in 2020. Maar ik denk niet na over het wisselen van mijn keeper zoals in 2014 met Tim Krul. Als we strafschoppen dan keept Jasper Cillessen. De extra wissel in de verlenging is wel handig. Maar een keeper wisselen, dat doe ik niet.’’

Heeft u een speciaal plan om Ronaldo te stoppen?

,,Nee. Hij is één van de beste spelers ter wereld. Je kunt nooit iemand helemaal afstoppen. Soms zijn spelers te goed. Messi, Ronaldo afstoppen, dat is heel lastig. We moeten goed op onze defensie letten als we de bal verliezen. Maar iemand opofferen, daar houden we niet van. De Ligt wist hem te stoppen tijdens de vriendschappelijke wedstrijd van ons tegen Portugal in Zwitserland. En Van Dijk kan het ook. Ze kunnen hem stoppen.’’

Er was geen vertrouwen in een wederopstanding van Oranje toen u begon.

,,Ik had dit ook niet verwacht. Als je had gevraagd of we de finale van de Nations League zouden halen, had ik nee gezegd. Maar ik vond het bij mijn start echt niet zo slecht als het er uit leek te zien. Dit elftal is een echt team. Ook de spelers die niet beginnen aan een wedstrijd. Die weten dat al twee dagen voor een wedstrijd. De kwaliteit is er gewoon. We kunnen ons ook echt nog verbeteren. De eerste helft tegen Engeland, daarin was de laatste fase van de aanval niet goed. Soms maken we het veld te groot. Dat moet beter om echt voor een prijs te gaan.’’

In 1988 pakte Oranje de eerste en laatste prijs. U stond op het veld. Nu staat u in de finale als coach.

,,Toen in 1988 was de halve finale de finale voor het gevoel. Ik zou nog wel mee willen doen, maar dat gaat niet meer. Tegen Engeland voelde het als een uitwedstrijd. Dat is morgen weer zo, denk ik. We gaan er vanuit dat we alles tegen ons hebben. Als we dat overwinnen is dat prachtig.’’