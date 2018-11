Koeman beducht voor Franse counter: ‘De individuele klasse is enorm’

Door Mikos Gouka



,,We weten dat ook Frankrijk vanuit een gesloten defensie speelt’’, zegt Koeman. ,,Dat maakt het voor ons misschien wel makkelijker om in de beginfase de overhand te krijgen. We willen dit keer echt goed beginnen. Dat het voorheen niet altijd lukte, was in mijn ogen ook een mentale kwestie. Daarom was Frankrijk zo belangrijk, toen zagen ze dat we kunnen wedijveren met landen van dergelijk niveau. De wedstrijd morgen als laatste stap? We spelen tegen de wereldkampioen. Het kan moeilijker worden dan in Parijs,” verwacht Koeman. ,,De Fransen spelen erg compact en zo wonnen ze het WK. De individuele klasse is enorm. We willen graag domineren, maar als de Fransen graag counteren, dan moeten we kijken hoe het loopt. Als we Duitsland verslaan en stel dat we ook Frankrijk zouden verslaan, dan is dat wel een volgende stap. De jonge spelers ontwikkelen zich. We hebben nog steeds jongens uit de eredivisie. Gelukkig spelen ze ook nog in de Champions League. Zoals het nu gaat, werkt het. We worden sterker. Maar dit is de Nations League. Maar de grote stap is pas als we ons kwalificeren voor het EK in 2020. ‘’