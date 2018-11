Koeman kiest voor spelers die wonnen van Duitsland

Door Mikos Gouka



De bondscoach heeft vertrouwen in de ontmoetingen met de toplanden, maar vindt het overdreven dat er in Nederland een stemming heerst dat Oranje wel even de volle buit zal pakken. ,,Frankrijk en Duitsland. Eerst hadden we geen kans, nu zou het gek zijn als we verliezen. Daar kan ik niet veel mee. Het is leuk dat de mensen vertrouwen in ons hebben. Voor mij is het belangrijk dat we groepshoofd zijn bij de kwalificatie voor het EK. We moeten qua puntenaantal twee landen achter ons houden. IJsland zou er een kunnen zijn.”



Het Nederlands elftal staat op dit moment achtste in de algehele rangschikking van de vier sterkste poules van de nieuwe competitie van de UEFA. Oranje heeft na de zege op Duitsland (3-0) drie punten. IJsland (nul punten), Polen (1 punt), Kroatië (1 punt) en Duitsland (1 punt) staan er nu slechter voor. ,,Toen de loting kwam voor deze Nations League zouden we nummer drie zijn. Nu dreigt het anders te lopen.", aldus Koeman, die kan beschikken over een fitte groep. ,,De hele selectie gaat het trainingsveld op. De ploeg die tegen Duitsland won, zal het geraamte zijn voor de wedstrijd tegen Frankrijk. Beetje bij beetje is er meer duidelijkheid. Heel veel zal ik dus niet veranderen.’’