Koeman met incomplete selectie begonnen aan voorbereidingen Nations League

Het is nog onduidelijk of Kenny Tete met het Nederlands elftal kan uitkomen in de finaleronde van de Nations League. De rechtsback kampt met een enkelblessure. Tete was gisteravond niet inzetbaar voor de laatste competitiewedstrijd van Olympique Lyon tegen Nîmes Olympique. Hij meldde zich wel in het trainingskamp van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de Nations League.



Bondscoach Ronald Koeman maakt komende maandag zijn definitieve selectie van 23 spelers voor de finaleronde van de Nations League bekend. Als Tete niet inzetbaar is, dan zal hij een andere rechtsback oproepen. Hans Hateboer lijkt dan een voorname kandidaat. Denzel Dumfries is de andere rechtsback in de voorlopige selectie van 28 internationals.



Oranje plaatste zich voor de finaleronde van de Nations League door verrassend als eerste te eindigen in een poule met Frankrijk en Duitsland. Ook Engeland, Zwitserland en gastland Portugal zijn nog in de race om de hoofdprijs van de nieuwe competitie voor landenteams van de UEFA.



Het Nederlands elftal opent de finaleronde van de Nations League op 6 juni met een wedstrijd tegen Engeland in Guimarães. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.