Koeman sprak met Ihattaren over toekomst bij Oranje

Door Sjoerd Mossou



,,Ik heb al met Ihattaren gesproken, nog voordat de Marokkaanse bond dat deed’’, aldus Koeman. ,,Hij zat bij Onder-19 en toen hebben we een gesprekje gehad. Hij moet uiteindelijk zelf beslissen, samen met zijn omgeving, maar we hebben uiteraard laten merken dat we hem een groot talent vinden. Meer kun je ook niet doen, denk ik. Het heeft geen zin om druk te gaan uitoefenen.’’



Koeman werkt de komende week richting de interlands met Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag), grotendeels met de spelers die hij ook in 2018 al regelmatig selecteerde. ,,We werken steeds meer met een vaste groep, dat was ook de bedoeling in het afgelopen jaar: een vaste speelwijze en een vaste kern van spelers’’, aldus Koeman. ,,Maar uiteraard kijken we ook naar spelers die in de toekomst iets kunnen betekenen, zeker in aanvallend opzicht. Daarin zijn we wat dunner bezet.’’

Calvin Stengs van AZ is één van de spelers die nadrukkelijk worden gevolgd. ,,We hebben wel over hem gedacht’’, zei Koeman. ,,Uiteindelijk hebben we Steven Berghuis gekozen, omdat ik de jongere spelers er nog nét niet klaar voor vond. Steven is met zijn actie een toegevoegde waarde, al kan het in de discipline nog wel wat beter. Hij pakt te veel kaarten, soms puur uit frustratie.’’

Oranje kwam maandagmiddag bijeen in Zeist na vier maanden zonder interland. ,,De spelers waren blij om hier te zijn, dat zag je gelijk’’, aldus Koeman. ,,Het gevoel is na de afgelopen interlands ook goed, al gaat het nu pas echt gebeuren. We moeten ons zien te kwalificeren voor het EK.’’

De meeste spelers kenden een uitstekende periode de laatste maanden, of het nu Virgil van Dijk en Georgino Wijnaldum bij Liverpool betreft, of de spelers van Ajax en PSV. Memphis Depay, in november nog één van de blikvangers van Oranje, is in dat opzicht een uitzondering. De aanvaller speelt de laatste maanden moeizaam bij Olympique Lyon.