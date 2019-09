Koeman zal weinig veranderen: ‘Heb vanaf juni kunnen nadenken’

Het Nederlands elftal is met een fitte selectie van 23 internationals begonnen aan de laatste training voor het uitduel van morgenavond met Duitsland in de EK-kwalificatie. ,,Hopelijk blijft dat zo”, zei Ronald Koeman in de perskamer van het Volksparkstadion in Hamburg.

Zoals gebruikelijk liet de bondscoach weinig los over zijn beoogde basisformatie. ,,Maar het zou slecht zijn als ik heb getwijfeld”, zei hij. ,,Ik heb hier vanaf juni over kunnen nadenken. Vergeleken met de laatste interlands zal ik ook weinig veranderen.”



De verwachting is dat Koeman vasthoudt aan zijn defensie en middenveld van de laatste interlands. Hij moet wel een vervanger aanwijzen voor de geblesseerde Steven Bergwijn. Van al zijn beschikbare vleugelspelers heeft Quincy Promes de meeste ervaring op het hoogste niveau.

Koeman hoopt dat zijn spelers geleerd hebben van de drie voorgaande ontmoetingen van het afgelopen jaar met Duitsland. ,,We zullen verdedigend de juiste beslissingen moeten nemen.” In de Nations League boekte Oranje een geflatteerde overwinning (3-0) en ontsnapte het tegen Duitsland met een gelijkspel (2-2). Eerder dit jaar in maart ging het Nederlands elftal in de slotminuut onderuit (2-3). In alle drie de wedstrijden was Duitsland in de eerste helft de bovenliggende partij en vocht het Nederland zich na rust terug in de wedstrijd.

Volledig scherm © REUTERS

,,Zij hebben enorme beweeglijke spelers voorin”, zei Koeman. ,,In bepaalde delen van de drie vorige duels gaven we hen te veel ruimte. Dan worden zij levensgevaarlijk. Die momenten moeten we verminderen. We moeten er geen hardloopwedstrijd van maken en de vrije man op het middenveld creëren. We hebben ook zo veel snelheid voorin dat we af en toe kunnen inzakken om vervolgens toe te slaan.”

Koeman herhaalde dat de afloop van de uitwedstrijd tegen Duitsland niet beslissend is voor de afloop van de poule. ,,Natuurlijk gaan we voor de winst. Maar ook als we verliezen dan hebben we nog voldoende kansen om ons rechtstreeks voor het EK te kwalificeren.”

De bondscoach van Oranje herkende weinig meer van het Volksparkstadion, waar hij in 1988 Duitsland versloeg in de halve finale van het EK (2-1). ,,Het stadion is gerenoveerd en er is gelukkig geen sintelbaan meer”, zei Koeman, die niet alleen scoorde in die halve eindstrijd maar na het laatste fluitsignaal ook zijn billen afveegde met het shirt van tegenstander Olaf Thon.