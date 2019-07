Kogel door de kerk: De Ligt tekent voor vijf jaar bij Juventus

Door Freek Jansen



De transfer van de aanvoerder van Ajax hing al maandenlang in de lucht. Vrijwel alle Europese topclubs hengelden naar De Ligt, waarna een driestrijd ontstond tussen FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus. De Spaanse grootmacht kon niet op tegen het transfergeweld van PSG en Juve, dat ver wilde gaan om aan de persoonlijke eisen van het kamp De Ligt te voldoen.



De keuze van De Ligt viel op Juventus, waarna zijn zaakwaarnemer Mino Raiola een lucratieve verbintenis (jaarsalaris van ongeveer 14 miljoen bruto) voor vijf jaar overeenkwam met de Italiaanse kampioen. Vervolgens liepen de onderhandelingen tussen beide clubs echter de nodige vertraging op. Juventus zette laag in, 65 miljoen euro met 50 miljoen als vast bedrag en 15 miljoen aan bonussen. Ajax hanteerde een ondergrens van 75 miljoen euro voor de winnaar van de Golden Boy-Award, de prestigieuze prijs voor grootste talent van Europa. Daarmee kozen de Amsterdammers niet voor de hoofdprijs, aangezien vorig jaar de mondelinge afspraak was gemaakt dat de club deze zomer open zou staan voor een transfer. Met 75 miljoen werd wel voor een ondergrens en marktconform bedrag gekozen.

Bekijk hieronder de belangrijke goal die Matthijs de Ligt afgelopen seizoen in de Champions League maakte tegen zijn nieuwe werkgever Juventus:

Vandaag kwam het dan toch alsnog tot een akkoord, waardoor De Ligt na Frenkie de Jong (FC Barcelona) de tweede speler is die het succesvolle Ajax van afgelopen seizoen inruilt voor een Europese topclub. De Ligt stond vorig jaar ook al in de nadrukkelijke belangstelling van meerdere topclubs, maar besloot nog een seizoen bij Ajax te blijven om met een prijs afscheid te nemen. Met de dubbel slaagde hij in die missie.

Ontwikkeling

In een kleine drie jaar ontpopte De Ligt zich steeds meer tot ongenaakbare sterkhouder van Ajax en het Nederlands elftal. Op 21 september 2016 debuteerde de verdediger op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. In het Bekerduel met Willem II (5-0 zege) was hij direct trefzeker. Onder Peter Bosz groeide De Ligt in dat seizoen al uit tot basisspeler van de ploeg, debuteerde in Oranje, en speelde onder meer een sterke Europa League-finale tegen Manchester United.

Afgelopen seizoen droeg De Ligt de aanvoerdersband. Een rol die bij hem paste. Zowel op als buiten het veld groeide de jonge verdediger uit tot boegbeeld van de ploeg. Niet alleen bij Ajax, ook bij Oranje liet De Ligt zich steeds meer gelden. Samen met Virgil van Dijk ontwikkelde de jongeling zich door tot een ijzersterk verdedigingsduo. Inmiddels staat de teller op vijftien interlands voor Oranje.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt. ‘Ik zie je na de vakantie', lijkt de Portugees te zeggen. © BSR Agency

Na 117 officiële duels voor de hoofdmacht van Ajax neemt De Ligt afscheid van de club waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep en uitgroeide tot één van de beste verdedigers in de clubgeschiedenis. Met Juventus kiest hij voor een Italiaanse grootmacht die jaarlijks meestrijdt om de winst in de Champions League. Daarbij speelt ook de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo een rol.

Onlangs gaf De Ligt een inkijkje hierover. ‘Pas geleden had ik een etentje met mijn voetbalvrienden van vroeger. Adidas had dit georganiseerd. Hier waren ook jeugdvrienden bij en we haalden herinneringen op. Zo kwamen we erop dat ik vroeger als we in de tuin aan het voetballen waren altijd Cristiano Ronaldo wilde zijn. Dat was vooral in zijn tijd toen hij bij Manchester United speelde. Mijn eerste voetbalshirt was ook van hem uit die periode. Dat etentje was vlak na de ontmoetingen met Juventus, waarin ik duels met dezelfde Ronaldo heb moeten uitvechten. Zoiets blijft toch wel bijzonder.’

Vanaf komende week staat De Ligt samen met Ronaldo op het trainingsveld. Dat zal in de komende periode vooral buiten Italië zijn. Juventus gaat op trip door Azië waarbij op zondag 21 juli het debuut voor de verdediger lonkt, als Juventus het in Singapore opneemt tegen Tottenham Hotspur.