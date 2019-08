Köhlert leidt Willem II met ‘beauty’s’ naar kop eredivisie

Een makkelijk gegeven strafschop zorgde voor de balans in de stand. De Kroatische nieuweling bij Emmen, Marko Kolar, maakte gelijk.



Willem II claimde daarna vergeefs een strafschop en niet veel later schoot Michael de Leeuw namens Emmen op de paal. Pavlidis leek op weg naar de 2-1 maar zijn schot ging langs de verkeerde kant van de paal. Het was echter de avond van de 21-jarige Köhlert. Zijn eerste eredivisiedoelpunt was al een fraaie. De tweede, een afstandsschot waarbij de bal net onder de lat in het doel scheerde, mocht er ook zijn en was goed voor de overwinning.