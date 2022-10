Kökçü over rake vrije trap: ‘We hebben nu springende muren, dus ik train er veel op’

Kökçü liep donderdagavond in Denemarken nog een liesblessure op, maar de aanvoerder van Feyenoord was fit genoeg om te kunnen spelen. Met een mooie vrije trap opende de 21-jarige middenvelder in de 43ste minuut de score. ,,In de jeugd heb ik ze wel vaak zo gescoord, maar in de Kuip nog niet. Dat was dus een mooi moment, ook vanwege de timing. We hebben tegenwoordig een systeem op ons trainingscomplex met van die springende muren, in plaats van die poppen die vast in het gras staan. Ik train er dus veel op, daar krijgen we de ruimte voor na onze groepstrainingen", vertelde Kökçü bij ESPN. ,,Als je in zo'n stadion dan achter de bal staat is het gewoon je hoofd koel houden, goed focussen en die bal goed raken.”

Kort na de rake vrije trap van Kökçü kwam Twente met tien man te staan na de rode kaart voor Vaclav Cerny. Via een goal van verdediger David Hancko liep Feyenoord in de tweede helft nog uit naar 2-0. Feyenoord begon vandaag in een 3-5-2 systeem, maar schakelde al snel weer terug naar het vertrouwde 4-3-3. ,,Het is nog steeds zoeken voor ons omdat we veel nieuwe spelers hebben. We dachten dat dit zou kunnen werken voor ons, maar we gingen al snel weer terug naar 4-3-3. Ik denk dat dit beter is voor ons ons, iets vertrouwder.”

Kökçü moet het dit seizoen doen zonder Fredrik Aursnes, de Noorse controlerende middenvelder die voor 15 miljoen euro naar Benfica vertrok. ,,Fredrik was een hele stille kracht, dus natuurlijk missen we hem. Hij dacht altijd in eerste instantie verdedigend, waardoor ik vooral kon focussen op het aanvallen. Als ik een complete speler wil worden, zal ik het ook moeten kunnen zonder hem.”

Experiment niet geslaagd

Volledig scherm © ANP Slot was ook niet helemaal tevreden met het 3-5-2 experiment, dat slechts een halfuurtje duurde. ,,Het spel was wisselend. Ik denk dat het aanvallend vrij aardig was. We wilden meer mensen in het strafschopgebied brengen. Ik vind dat we veel meer diepgang vanuit het middenveld moeten hebben en dat onze middenvelders iets meer vrijuit moeten kunnen aanvallen. Daarom speelden we dus met drie verdedigers, zodat de restverdediging in ieder geval goed staan. Maar dat pakte niet helemaal goed uit", zei Slot bij ESPN.



,,Als Orkun meer kan aanvallen is hij natuurlijk enorm goed. We wisten vooraf ook dat als het niet goed zou uitpakken, we gewoon weer terug zouden schakelen op ons vertrouwde systeem. We kunnen natuurlijk weinig trainen, dus dan moet het tijdens wedstrijden. Dit was voor ons een moment om te proberen. Ik had gehoopt dat we op deze manier energieker druk konden zetten, maar het pakte niet uit zoals we gehoopt hadden.”

Bij Twente baalden ze van de situatie al vroeg in de wedstrijd, toen er geen penalty kwam na de overtreding van Gernot Trauner op Ricky van Wolfswinkel, die nog wel tot een schotje kwam. Na de rode kaart van Cerny werd het een lastig verhaal voor Twente. ,,In de tweede helft hebben we geprobeerd het spel een beetje dood te maken. Meer konden we niet doen dan het tempo eruit halen en proberen in de wedstrijd te blijven. Kort voor de 2-0 viel kregen wij nog een kans op de 1-1, maar na de tweede goal was de wedstrijd wel gespeeld", zei Twente-captain Robin Pröpper.

Twente-trainer Ron Jans was van mening dat zijn team een strafschop had moeten krijgen. Ricky van Wolfswinkel kon in de openingsfase alleen voor doelman Justin Bijlow niet vol uithalen omdat Feyenoord-verdediger Gernot Trauner hem van achteren vastpakte en aantikte. Scheidsrechter Dennis Higler zag er geen strafschop in. ,,Ik vind het een strafschop”, zei Jans nadat hij bij ESPN de beelden had teruggezien. ,,Ricky is zo sportief om door te gaan, terwijl hij twee keer bij z’n schouder wordt gepakt en ook tegen z’n benen wordt getikt. Dan ben je afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter. En die viel niet in ons voordeel uit. Hetzelfde gebeurde eerder tegen Heerenveen met Zerrouki. Onze spelers gaan door, maar misschien moeten ze in zo’n situatie wel gewoon stil blijven staan of zich laten vallen.”

Jans vond de rode kaart vlak voor rust voor zijn aanvaller Václav Cerny wel terecht. ,,Hij zei zelf dat het niet zijn intentie was. Maar dat is niet altijd bepalend. Hier kan je rood voor geven, het was gewoon niet slim.”

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink