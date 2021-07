Komend seizoen ook vijf wissels toegestaan bij amateurs

RKC-aan­winst Bel Hassani wil Nederland laten zien dat hij terug is: ‘En dat ik het niet ben verleerd’

3 juli Eigenlijk zou hij helemaal niet in actie komen voor RKC in het oefenduel met Go Ahead Eagles (1-1), de nieuwste aanwinst Iliass Bel Hassani. ,,Maar ik zei tegen de trainer: als ik toch mee moet, laat me dan in ieder geval ook een beetje meedoen.”