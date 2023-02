‘Koning Bart’ Verbruggen (20) held van Anderlecht én in beeld bij bondscoach Koeman: ‘Hij gaat Oranje halen’

PS­V-trai­ner Ruud van Nistel­rooij: ‘We kregen het in de beginfase niet voor elkaar’

Ruud van Nistelrooij was na de uitschakeling in de Europa League tegen Sevilla, vooral teleurgesteld over de openingsfase van het thuisduel. ,,De intentie was om een offensief te creëren aan het begin. Dat heb ik ook in alle interviews gezegd en met het team besproken. Maar we kregen het niet voor elkaar”, aldus de trainer van PSV na de zege van 2-0. PSV verloor een week eerder in Spanje met 3-0 en is uitgeschakeld.