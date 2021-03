Konterman ziet de passie bij de spelers van PEC: ‘Daar krijg ik wel een binnenpretje van’

Van buiten is Konterman de rust zelve, maar van binnen kan ‘het hart behoorlijk tekeergaan’, geeft hij toe. Al valt dat nu, twee dagen voor de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo, nog wel mee. ,,Het is mijn eerste wedstrijd in de eredivisie, dat klopt, maar ik heb ook interlands gespeeld met onder 20 en dat waren ook belangrijke potjes. Tsjechië-uit, bijvoorbeeld. Dan denk je wel: gaan we het flikken met z’n allen? Ja, dan ben je echt wel gespannen. En dat zal ik zondag ook zijn, dat weet ik best. Ik denk dat ik mijn hart wel even tekeer laat gaan.”



Van collega-trainers heeft Konterman allang begrepen dat het een illusie is dat alles crescendo gaat. Constant rustig kunnen toekijken is een utopie. ,,Al zie ik mezelf niet constant langs de lijn draven, zoals Diego Simeone doet bij Atlético Madrid. Of bij de vierde man staan. Ik kan ook echt wel genieten, zeker als het na 60 minuten spelen 1-3 staat. Als ik de passie van afgelopen vrijdag zie, dan is dat kicken. Ik zie het ook op de training terug, dat die gasten er vol voor willen gaan. Daar krijg ik wel een binnenpretje van.”

Die wedstrijd van vorige week, thuis tegen SC Heerenveen (4-1 zege), zou de standaard moeten zijn, vindt Konterman. ,,Als je dat 90 minuten kunt aantikken... Potverdorie, dan ga je het seizoen fantastisch met elkaar afsluiten. Of we dan in het linkerrijtje kunnen eindigen? Het kan alle kanten op.”

Bepalende speler

Te beginnen in Almelo, tegen het compacte Heracles Almelo. Konterman erkent dat zijn debuutwedstrijd als eredivisiecoach meteen een pittige is. ,,Heracles heeft een heel lastige speelwijze. Ze kunnen inzakken, veel geduld uitoefenen. Het is goed dat Silvester van der Water weg is, daar ben ik heel eerlijk in. Dat was een bepalende speler voor ze. Maar ze hebben Delano Burgzorg ook, die ken ik nog van Oranje onder 20.”

Tegen Heracles, dat drie punten meer heeft dan PEC, is Pelle Clement - terug van een schorsing - op het middenveld de vervanger van Dean Huiberts. Verder houdt Konterman de ploeg die met ruime cijfers van Heerenveen won intact. Dus met Bram van Polen als rechtsback, hoewel de routinier het liefst in het centrum speelt. ,,Ik begrijp dat. Hij vindt het mooi om in de as te spelen, dat vond ik zelf ook. Maar hij weet ook wat het team nu nodig heeft. En als er één speler is die een echte teamplayer is, dan is dat Bram. Hij is niet voor niets aanvoerder en een voorbeeld binnen en buiten het veld.

Volledig scherm © Henri van der Beek

Volledig scherm Bert Konterman op het trainingsveld van PEC Zwolle. © Henri van der Beek