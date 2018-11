Koolwijk schiet Excelsior naar late zege in Emmen

Door Tim Niemantsverdriet



Ze hadden met een zege afstand kunnen nemen van de degradatiestreep, die als een magneet aan FC Emmen en Excelsior trok. Maar er was niets van te merken in de bedroevende eerste helft. Een degradatieduel in de slechtste zin van het woord tekende zich af op de Oude Meerdijk. Kansen waren er amper, en niet omdat er nu zo geweldig werd verdedigd. Emmen kwam niet van de eigen helft, Excelsior was aan de bal te slordig om gaatjes te vinden.



Erger nog, vooral gezien het belang van deze wedstrijd voor beide clubs, was het totale gebrek aan beleving. Alsof het twee amateurploegen waren die vanochtend eindeloos Teletekst hadden geraadpleegd, in de hoop dat de wedstrijd afgelast zou worden. Maar nee, een warme chocolademelk voor de tv zat er vandaag niet in.

Misschien had het wat te maken met het griepgolfje dat beide clubs eerder in de week had geteisterd. Met Anco Jansen (FC Emmen) en Luigi Bruins (Excelsior) waren de misschien wel belangrijkste aanvallende pionnen aan beide zijden lang onzeker. Ze speelden wel, maar konden aanvankelijk geen vuist maken.

Het was Emmens trainer Dick Lukkien die in de rust een einde maakte aan het treurspel. Verdediger Tim Siekman ging eruit, aanvallende middenvelder Alexander Bannink (ook ziek geweest) kwam erin. En opeens ontbrandde het vuur bij de thuisploeg, in het zadel geholpen door een snelle beloning. Uit een voorzet van Caner Cavlan was het toch weer gifkikker en inspirator Jansen die in de 47ste minuut het doel trof: 1-0.

Het leek direct ook de doodsteek voor Excelsior, dat na 15 tegengoals in drie wedstrijden in de rust tenminste nog kon zeggen dat het een helftje de nul had gehouden. Apathisch zag het toe hoe Emmen op zoek ging naar de 2-0. Maar opeens was daar Ali Messaoud, toch al clubtopscorer, die een voorzet van Jurgen Mattheij binnenknikte.

Twee goals, het was meer dan waar de (neutrale) toeschouwer in de rust op had kunnen hopen. Maar Emmen wilde meer, kreeg ook enkele goede mogelijkheden, al zag het invaller Mounir El Hamdaoui aan de andere kant ook een enorme mogelijkheid missen.