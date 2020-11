Koopmeiners en Boadu helpen AZ aan moeizame zege in Almelo

Door Nik Kok



Tussen de belangrijke Europa Leaguewedstrijden tegen Real Sociedad en Napoli in was er bij AZ wellicht de vrees dat er tegen Heracles een zware opgave wachtte. De klus in Almelo leek door AZ al voor rust geklaard maar op het eind kwam de winst nog even ouderwets in gevaar.

Volledig scherm Teun Koopmeiners juicht na de 0-1. © BSR Agency

Aanvoerder Teun Koopmeiners speelde een hoofdrol bij beide doelpunten. De specialist benutte een strafschop en was daarna verantwoordelijk voor een loepzuivere voorzet op Myron Boadu. Die bracht daarmee de stand op 2-0.



Met Myron Boadu is een andere opvallende naam genoemd. De spits maakt een moeizaam seizoen door en verloor zelfs even zijn basisplaats aan Albert Gudmundsson maar mocht zondagmiddag voor het eerste sinds 17 oktober weer eens aan de start verschijnen van een eredivisiewedstrijd. Zijn eerste kopkans ging nog verloren (Boadu is nog steeds geen specialist) maar zijn tweede mogelijkheid was wel raak.

Volledig scherm Boadu namens AZ in een duel. © BSR Agency

Met het oog op het zware programma de komende weken was het voor trainer Arne Slot vervelend om te zien dat rechtsback Jonas Svensson het veld voortijdig moest verlaten met een enkelblessure. Voor deze zekerheid had de oefenmeester al rust gegeven aan Pantelis Hatzidiakos. Timo Letschert verving hem achterin.



Calvin Stengs en Dani de Wit zagen twee pogingen in de tweede helft nog op de paal belanden al teken dat de dadendrang van AZ ook in de tweede helft onverminderd groot was. Van een tandeloos Heracles had het in de tweede helft aanvankelijk nauwelijks iets te duchten. Ook niet toen trainer Frank Wormuth het spelbeeld met de nodige wissels probeerde om te draaien.



Toch bracht de Belg Lucas Schoofs nog wat spanning terug in de tweede helft en begon AZ weer te bibberen en te beven om een tegenvallend eindresultaat. Het liep nu allemaal wel goed af voor de Alkmaarders.

Volledig scherm Stengs namens AZ. © BSR Agency

Door de overwinning sluipt AZ steeds dichter naar de top van de ranglijst. Nadat het de eerste vijf wedstrijd gelijk heeft gespeeld, won het alle vier de wedstrijd daarop.



AZ kan met een gerust hart uitkijken naar de wedstrijd van donderdag tegen Napoli in eigen huis. Dat duel is cruciaal met het oog op overwintering in Europa.

Volledig scherm © BSR Agency

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.