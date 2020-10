Koopmeiners na stunt: ‘Wij kijken niet op tegen andere teams’

,,Het is echt heel lekker om hier een resultaat te pakken, vooral na de eerste weken van het nieuwe seizoen’’, doelde aanvoerder Teun Koopmeiners voor de camera van RTL 7 op de vier remises op een rij. ,,Zeker gezien alle teleurstellingen in de afgelopen wedstrijden en alle coronagevallen bij ons. We hadden bepaald geen ideale voorbereiding.” Verbaasd was de middenvelder echter niet. ,,Wij kijken eigenlijk echt weinig op tegen andere teams, haha. We zijn vooral blij dat we drie punten hebben gepakt tegen de grootste concurrent in de poule. We willen dit seizoen verder komen dan afgelopen jaar.'' Toen strandde het Europese avontuur van AZ in de eerste knock-outronde tegen LASK Linz.