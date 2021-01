Koopmeiners na uitschakeling tegen Ajax: ‘Onnodige nederlaag’

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners zag dat zijn ploeg in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker werd uitgeschakeld door Ajax (0-1). De middenvelder, die in de eerste helft als centrale verdediger speelde, vond dat zijn ploeg meer had verdiend tegen de koploper van de eredivisie. ,,De kansen die we kregen, hebben we niet benut”, aldus Koopmeiners bij ESPN.