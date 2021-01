Koopmeiners wil aanhaken in titelrace na zege in Kuip: ‘Het ligt bij ons allemaal aan de intensiteit’

Koopmeiners stond kort na het laatste fluitsignaal al voor de camera van ESPN. Hij had net een strafschop hard over geschoten, maar had een grote grijns op zijn gezicht na de uitstekende overwinning van AZ in Rotterdam. ,,Natuurlijk kan ik er wel om lachen. Die penalty wilde ik te hard inschieten. Ik wilde hem de kruising in jagen, maar dat is niet goed. Zo'n bal moet er gewoon in, ook als je voor staat en het bijna klaar is. Er kan altijd nog een aanval komen”, zei Koopmeiners. ,,Ik ben vooral heel blij met de drie punten. We wonnen de tweede ballen veel en we waren sterk in de duels. Al met al een hele goede overwinning. Ik had het gevoel dat het op en neer ging, kansen over en weer. Maar we moeten ook kritisch kijken naar deze wedstrijd. We doen het goed en maken drie goede goals, maar het mag niet zo zijn dat Feyenoord twee keer zo makkelijk terug kan komen.”



Koopmeiners: ,,Nu de vorm proberen vast te houden? Dat zou mooi zijn, maar dat heeft bij ons te maken met intensiteit. We kunnen geweldig voetballen, we hebben goede spelers in de selectie, maar we moeten aanvallend en verdedigend alle taken goed uitvoeren. Nu hebben we dat laten zien en dan komt het er ook uit.”