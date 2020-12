Koopmeiners: Zege dankzij tactische vondst

,,We wilden vooral op het middenveld een extra man creëren”, vervolgde Koopmeiners. ,,We weten dat zij daar extra kwaliteiten hebben en dat die spelers ook nog eens heel erg gaan ‘zwerven’. Dat deden we door Calvin Stengs op tien te zetten en met Tijjani Reijnders er nog een extra man bij te zetten. Dan kon ik als controleur net voor mijn verdedigers blijven of soms zelfs er tussen gaan staan. We wilden het heel compact maken. Daar hadden zij in de eerste fase veel moeite mee. Vanaf de 25ste minuut zwakte dat wat af. Gelukkig hadden we er toen al eentje gemaakt en viel nog voor rust de tweede.”

Het betekende voor AZ de derde overwinning op rij in de competitie onder leiding van trainer Pascal Jansen, die begin december de ontslagen trainer Arne Slot opvolgde. ,,We zijn redelijk op dezelfde manier doorgegaan”, zegt Koopmeiners. ,,Er staat een wat ander karakter voor de ploeg. Jansen is iets rustiger, in zijn manier van communiceren. Slot was wat extraverter in zijn besprekingen. Qua programma’s draaien we alles hetzelfde. We proberen nog steeds hetzelfde te voetballen. Dat wilden we ook als spelersgroep, op dezelfde manier doorgaan. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien weer mee te gaan doen.”