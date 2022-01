Koploper Volendam wint dankzij Mühren, droomdebuut Venema bij VVV

De ploeg van trainer Wim Jonk leek nog niet helemaal wakker toen het na vijf minuten al op achterstand kwam. Glynor Plet werd door de verdediging van Volendam volledig over het hoofd gezien bij een corner en kon vogelvrij inkoppen.

Centrale verdediger Mike Eerdhuijzen haalde zijn gram door na een half uur spelen aan de andere kant ook raak te koppen uit een corner. Even daarvoor had Telstar-keeper Ronald Koeman de gelijkmaker nog voorkomen met een redding op een fenomenale omhaal van Gaetano Oristanio.

Ook de winnende van Volendam viel nog in de eerste helft. Mühren strafte in de 36ste minuut geschutter in de opbouw van Telstar af. Met twintig doelpunten moet hij alleen Excelsior-spits Thijs Dallinga nog voor zich dulden op de topscorerslijst.

Bij Volendam maakte Francesco Antonucci in de tweede helft zijn rentree. De Belgische aanvaller keerde deze week op huurbasis terug bij zijn oude club, omdat hij bij Feyenoord vooralsnog de verwachtingen niet heeft kunnen inlossen.

Volendam komt na 21 wedstrijden op 48 punten, zes meer dan achtervolgers Excelsior en FC Emmen. De wedstrijd van Excelsior tegen ADO Den Haag werd vandaag afgelast vanwege een groot aantal coronagevallen bij de Rotterdamse club.

Venema debuteert voor VVV met winnende goal tegen De Graafschap

Aanvaller Nick Venema heeft een succesvol debuut beleefd bij VVV-Venlo. De huurling van FC Utrecht maakte in de uitwedstrijd tegen De Graafschap in de 73e minuut het winnende doelpunt: 1-2. Hij miste in de extra tijd nog een grote kans op zijn tweede goal voor zijn nieuwe ploeg.

Volledig scherm Nick Venema schiet raak. © Pro Shots / Remko Kool

Aaron Bastiaans zette VVV-Venlo in de 40e minuut op voorsprong met een schot in de verre hoek. Ted van de Pavert bracht in de 58e minuut met een kopbal van dichtbij de gelijkmaker op zijn naam. Venema rondde een kwartier later een Limburgse aanval met een geplaatst schot af. Het slotoffensief van de thuisclub leverde niets meer op. De Graafschap staat zesde, VVV neemt de tiende plek in.