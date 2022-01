Koploper Volendam wint door twintigste goal Mühren eerste duel na winterstop

De ploeg van trainer Wim Jonk leek nog niet helemaal wakker toen het na vijf minuten al op achterstand kwam. Glynor Plet werd door de verdediging van Volendam volledig over het hoofd gezien bij een corner en kon vogelvrij inkoppen.

Centrale verdediger Mike Eerdhuijzen haalde zijn gram door na een half uur spelen aan de andere kant ook raak te koppen uit een corner. Even daarvoor had Telstar-keeper Ronald Koeman de gelijkmaker nog voorkomen met een redding op een fenomenale omhaal van Gaetano Oristanio.

Ook de winnende van Volendam viel nog in de eerste helft. Mühren strafte in de 36ste minuut geschutter in de opbouw van Telstar af. Met twintig doelpunten moet hij alleen Excelsior-spits Thijs Dallinga nog voor zich dulden op de topscorerslijst.