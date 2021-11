Kosten nieuw Feyenoord-stadion vallen 180 miljoen euro hoger uit: ‘Zo kunnen we niet verder’

Feyenoord zegt compleet verrast te zijn door de ‘excessieve’ kostenverhoging die bouwer BAM in rekening bracht voor een nieuw stadion aan de Maas. Maar liefst 180 miljoen euro extra, een plotselinge verhoging van vijftig procent, aldus de Feyenoord-commissarissen donderdag op de persconferentie. Alle opties zijn weer open in het stadiondossier, maar ze benadrukten dat het plan voor een nieuw onderkomen aan de Maas niet is opgegeven. ,,We gaan knetterhard kijken of een andere bouwer het kan doen. Er is geen mooiere plek dan deze.’’

Hieronder het verslag van de persconferentie.

De persconferentie van Feyenoord over het stadionproject begon om 11.00 uur. De vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen zeiden tegen de aanwezige journalisten ‘volledig verrast te zijn’ toen bouwer BAM-Besix aangaf dat de kosten voor het nieuwe stadion veel hoger uitvallen.

Kosten met 180 miljoen euro verhoogd

Commissaris Moussault zegt dat bouwcombinatie BAM-Besix de kosten voor het nieuwe stadion met maar liefst 180 miljoen euro heeft verhoogd. ,,Een excessieve bouwsom. Out of the blue. Dat betekent de facto: we hebben er geen zin in.” Op de vraag of de bouwcombinatie verleden tijd is, zegt Moussault: ,,BAM wel, Besix vooralsnog niet.”

Hij laat weten dat het ‘nieuwe onderkomen een vertraging oploopt’. Maar hij weerspreekt dat er sprake is van een stillegging van de plannen. ,,We gaan nu alle andere alternatieven afwegen. Dus ook de renovatie van het huidige stadion. We sluiten niets uit.”

Quote Sentimen­ten tegen een nieuw stadion hebben geen rol gespeeld President-commissaris Van Bodegom

President-commissaris Van Bodegom: ,,We zijn niet tevreden over de huidige staat van de Kuip. Die zullen we op peil moeten brengen. We zullen hier langer spelen dan verwacht.’’ Een bedrag voor die renovatie kan de president-commissaris niet geven, ook geen indicatie. ,,Maar alleen met een likje verf kom je er niet.” Op de vraag in hoeverre ‘anti-sentimenten’ een rol hebben gespeeld in de beslissingen? ,,Geen’’, zegt Van Bodegom.

Is nieuw stadion definitief van de baan?

Op de vraag of het plan voor een nieuw stadion niet van de baan is, zegt Moussault: ,,De verhoging van 180 miljoen kwam uit het niets. We kunnen met deze bouwer niet verder. Dat moeten we nu bekijken.’’ Daarom dat ‘alle opties nu open zijn’, zegt Van Bodegom. ,,We hebben nu geen oplossing. Dat is helder. We moeten kijken wat realiseerbaar is. We sluiten nu niets uit.’’

Quote Misschien dat het huidige plan later alsnog uitvoer­baar is Vice-voorzitter Moussault

Wat als Feyenoord er met andere bouwers niet uitkomt? Met wie dan wel? ,,Nee, dat wordt niet makkelijk”, aldus Van Bodegom. ,,We hebben nu geen oplossing. Daarom nemen we nu de tijd om met onze stakeholders te overleggen.”

Maar het streven blijft een nieuw stadion bij de Maas, aldus Moussault. Hij hoopt dat de prijzen in de bouwmarkt op den duur dalen. ,,De internationale bouwmarkt is gespannen, dat weet iedereen. We wachten af, maar nemen nergens afstand van. Misschien dat het huidige plan later alsnog uitvoerbaar is. We likken nu onze wonden en gaan verder.’’ Van Bodegom is er gelaten onder: ,,Het is wat het is.’’

Supporters worden meegenomen in plannen

Met een ‘representatieve’ afvaardiging zal worden gesproken over de toekomstplannen, zegt Van Bodegom. ,,We gaan praten over de opties en wat zij verwachten van een stadion.’’

De nieuwe ontwikkelingen brengen het stadion financieel niet in gevaar, aldus de voorzitter van de Raad van Commissarissen. ,,Voor een faillissement van het stadion wordt niet gevreesd”, zegt Van Bodegom. ,,De cashflowpositie is in orde, heb ik begrepen.’’

Quote We hopen dat er in de zomer een oplossing is Van Bodegom

Moussault zegt dat, wat financiering betreft, de Amerikaanse bank Goldman Sachs nog ‘onverkort aan boord is’. Het enthousiasme van De Vrienden aan de Maas, die 40 miljoen zouden moeten investeren, was daarentegen dalende. Volgens Van Bodegom had dat ook te maken met bedreigingen.

Feyenoord geeft zichzelf tot de zomer

De Rotterdamse club geeft zichzelf tot de zomer volgend jaar. Daarna wil Feyenoord een definitief besluit nemen over het stadion. ,,Het is altijd goed om een deadline te stellen. Het is de hoop om in de zomer te weten wat we willen. Maar we kunnen niet garanderen dat we dan ook daadwerkelijk met een oplossing kunnen komen”, aldus Van Bodegom.

Wat de ‘heroverwegingen’ van Feyenoord betekenen voor het projectteam van het nieuwe stadion, kunnen de vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen niet zeggen. Moussault: ,,We moeten nu kijken hoe we het team van experts zullen financieren.”

Interne verdeeldheid over stadion

Van Bodegom wil niets weten over interne verdeeldheid over het stadiondossier. ,,Binnen de club zitten we op dezelfde bladzijde.’’ Moussault blijft vertrouwen uitspreken in een nieuw stadion langs de Maas: ,,We gaan knetterhard kijken of een andere bouwer het kan doen. Er is geen mooiere plek dan deze.’’